Sen Anlat Karadeniz ekranlara gelen son bölümü ile izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Heycan ve hüznün eksik olmadığı Sen Anlat Karadeniz'in 48. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüme dair ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes yardıma muhtaç

Nefes'in doğum yaptığı takdirde öleceğini öğrenen Tahir bunun Vedat'ın bir oyunu olup olmadığını araştırmaya başlar. Ancak durumdan habersiz olan Nefes farkına varmadan Tahir'in önüne engeller çıkarır. Nefes hayatında ilk kez sıcak bir yuvanın üyesidir, öyle ki Saniye'yi bile annesi yerine koyar.

Hal böyleyken Tahir sevdiği kadına gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalır. Tahir kaygılarla boğuşurken Mercan, Nefes'in hamile olduğunu öğrenmiş, hayata ve Tahir'e dair umutları tükenmiştir. Mercan içinde kalanları Tahir'e dökerken, Nefes yapayalnız ve yardıma muhtaçtır.