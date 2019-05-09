Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'de batan geminin arkasından Genco'nun çıkması ile ipler iyice gerildi. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıklarına tavır alan Yiğit ortadan kayboldu. Nefes ve Tahir, Yiğit'i buldukları yerde Genco ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Sen Anlat Karadeniz 51. son bölüm özeti ve 52. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 51. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir'in hesabı var!

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.

Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir. Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir.

Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur. Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.