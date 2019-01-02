Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisine dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanmayan 37. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecekti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Şu hayatta korkman gereken tek insan, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insandır!

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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