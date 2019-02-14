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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, setin yoğun ama keyifli geçtiğini belirten Sinan Tuzcu, "Doğa çok güzel. Yağmur ve kış şartları zorluyor, yoruluyoruz. Arada iki-üç günlük boşluklarda da İstanbul’a dinlenmeye geliyoruz. Orası o kadar güzel ki açıkcası İstanbul’u özlediğimizi söyleyemeyeceğim. Trafik özlenir mi? Ama tabi insan ailesini özlüyor" dedi.