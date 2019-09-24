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Şendoğan Öksüz (Cemal Reis) kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu

Şendoğan Öksüz, birçok projede yer alan başarılı oyuncu, tiyatrocu ve yönetmendir. Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Cemal Reis karakterini canlandırmıştır. Peki, Şendoğan Öksüz kimdir? Şendoğan Öksüz kaç yaşında, nereli? Şendoğan Öksüz hayatı...

Şendoğan Öksüz (Cemal Reis) kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu

Dizi ve film oyuncusu olan Şendoğan Öksüz başarılı birçok projede rol almış ve hakkıyla üstesinden gelmiş bir oyuncu. Son olarak da ATV ekranlarında sevilerek izlenen fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile karşınızda. Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Kaleli Ailesinin kum şirketinde Gemilerin Kaptanı olarak Cemal Reisi canlandırmakta olan Şendoğan Öksüz ile ilgili tüm merak edilen detayları aktarıyoruz sizlere.  

Şendoğan Öksüz, 4 Ekim 1971 (47 yıl yaşında) yılında Rize'de doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılında rol aldığı Yılan Hikayesi dizisi ile oyunculuk hayatına adım atmış olan Şendoğan Öksüz ardından Yeditepe İstanbul, Efsane, Yarım Elma, Hayat Bilgisi, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Bin bir Gece, Kavak Yelleri, Vazgeç Gönlüm, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Şüphe, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, İnadına Aşk gibi bir çok projede yer almıştır. Son olarak 2018 yılında Atv ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Kaleli ailesinin gemisinde çalışan Cemal Reis karakterini canlandırmaktadır. Uzun zamandır İstanbul’da yaşamını sürdüren Şendoğan Öksüz Şükufe Kevser Arpaçay Öksüz ile evlidir ve bu evliliğinden iki kızı vardır. Aslen Rize Pazar’lıdır. 

Şendoğan Öksüz Oynadığı Diziler 

  • 2018 yılında Sen Anlat Karadeniz Cemal Reis 
  • 2015 yılında İnadına Aşk  
  • 2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam – Dündar  
  • 2012 yılında Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi – Şeref  
  • 2011 yılında Şüphe – Ali 
  • 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki – Haydar  
  • 2009 Arka Sokaklar – Erol  
  • 2008 Aşk Yakar – Murat Hoca  
  • 2008 Kavak Yelleri – Kemal  
  • 2007 Vazgeç Gönlüm – Dinçer  
  • 2006 İki Aile – Sinan  
  • 2006 Binbir Gece – Dövlet Bey  
  • 2005 Üç Kadın – 2005 
  • 2005 Ölümüne Sevdalar – Yannis  
  • 2003 Kurtlar Vadisi  
  • 2003 Hayat Bilgisi  
  • 2002 Yarım Elma – Resul  
  • 2002 Efsane – Adem 
  • 2002 Beşik Kertmesi – Polis  
  • 2002 Aslı ile Kerem  
  • 2001 Yeditepe İstanbul – Komiser  
  • 2001 Huzursuzlar  
  • 2000 Evdeki Yabancı  
  • 2000 Dadı  
  • 1999 Yılan Hikayesi – Komiser  
  • 1993 Son Söz Sevginin – Metin  

Şendoğan Öksüz Oynadığı Filmler 

  • 2014 yılında Fatih’in Fedaisi: Kara Murat  
  • 2011 yılında Kara Murat: Mora’nın Ateşi – Yusuf  
  • 2010 yılında Bilinmeyen Yaşın Yorgunu – Onur  
  • 2007 yılında Cennet – Doktor Ahmet  
  • 2005 yılında Acı Günler – Teğmen Orhan  
  • 2004 yılında Sahildeki Güneş Bahçesi – Büyük İskender  
  • 2002 yılında Abdülhamit Düşerken – Teğmen  
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