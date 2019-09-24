Dizi ve film oyuncusu olan Şendoğan Öksüz başarılı birçok projede rol almış ve hakkıyla üstesinden gelmiş bir oyuncu. Son olarak da ATV ekranlarında sevilerek izlenen fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile karşınızda. Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Kaleli Ailesinin kum şirketinde Gemilerin Kaptanı olarak Cemal Reisi canlandırmakta olan Şendoğan Öksüz ile ilgili tüm merak edilen detayları aktarıyoruz sizlere.

Şendoğan Öksüz, 4 Ekim 1971 (47 yıl yaşında) yılında Rize'de doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılında rol aldığı Yılan Hikayesi dizisi ile oyunculuk hayatına adım atmış olan Şendoğan Öksüz ardından Yeditepe İstanbul, Efsane, Yarım Elma, Hayat Bilgisi, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Bin bir Gece, Kavak Yelleri, Vazgeç Gönlüm, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Şüphe, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, İnadına Aşk gibi bir çok projede yer almıştır. Son olarak 2018 yılında Atv ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Kaleli ailesinin gemisinde çalışan Cemal Reis karakterini canlandırmaktadır. Uzun zamandır İstanbul’da yaşamını sürdüren Şendoğan Öksüz Şükufe Kevser Arpaçay Öksüz ile evlidir ve bu evliliğinden iki kızı vardır. Aslen Rize Pazar’lıdır.

Şendoğan Öksüz Oynadığı Diziler

2018 yılında Sen Anlat Karadeniz Cemal Reis

2015 yılında İnadına Aşk

2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam – Dündar

2012 yılında Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi – Şeref

2011 yılında Şüphe – Ali

2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki – Haydar

2009 Arka Sokaklar – Erol

2008 Aşk Yakar – Murat Hoca

2008 Kavak Yelleri – Kemal

2007 Vazgeç Gönlüm – Dinçer

2006 İki Aile – Sinan

2006 Binbir Gece – Dövlet Bey

2005 Üç Kadın – 2005

2005 Ölümüne Sevdalar – Yannis

2003 Kurtlar Vadisi

2003 Hayat Bilgisi

2002 Yarım Elma – Resul

2002 Efsane – Adem

2002 Beşik Kertmesi – Polis

2002 Aslı ile Kerem

2001 Yeditepe İstanbul – Komiser

2001 Huzursuzlar

2000 Evdeki Yabancı

2000 Dadı

1999 Yılan Hikayesi – Komiser

1993 Son Söz Sevginin – Metin

Şendoğan Öksüz Oynadığı Filmler