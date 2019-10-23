A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’nün yeni yapılan kulüp tesislerinde Hekimoğlu Trabzon FK kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Futbolcular ile buluşarak deneyimlerini aktaran Güneş, modern tesisi inceledi. Altyapı ekibi ile de bir görüşme yapan Güneş, tesislerdeki bir antrenman sahasında Trabzonspor’da oynadığı dönemlerde çekilen fotoğrafları görünce anılarını anlattı.

Hekimoğlu Trabzon FK futbolcuları ile görüşmesinde bir konuşma yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu’nun çok güzel işler yaptığını belirterek, "Celil Hekimoğlu’nun heyecanını biliyorum. Çok güzel işler yaptı. Şanslısınız, çok iyi tesisleriniz var. Benim gibi futbolcuların son dönemlerinde gördüklerini siz başlarken görüyorsunuz. Çalışma ortamı çok iyi. Tesis ve eğitim önemli" dedi.

Futbolda kayıplar ve kazançlar olduğunu dile getiren Güneş, "Sürekli kazanan ve kaybeden olmuyor. Önemli olan kaybettiğiniz zaman ayakta kalabilmek. Düştüğünüzü düşündüğünüz yerde savaşcı ve direnişçi olursanız inanın ki hayat boyunca sadece oyunda değil hayatınızda da böyle olacak. Biz kaybettiğimiz anlarda ayakta kaldığımız için bugünlere geldik. Trabzonspor’a gittiğimde Ünal Hoca'ya da aynı şeyi söyledim. Cehennemi görmeden cennetin kıymetini anlamazsın" şeklinde konuştu.

"KALECİ ELDİVENİM DAHİ YOKTU"

"Oyuncu oluruz diye bir planımız yoktu ama oynadık sonradan futbolcu olduk" diyen Güneş, "Aynı zamanda öğretmenliğim de vardı ama futbolcu olurken gördüğüm sıkıntılar, okulda okurken gördüğümüz sıkıntılar eğitim yapma şansımız çok azdı ama onu zorlayarak onu da yaptık. Tesis yok, eğitim yok, ekonomi hiç yok. Kaleci eldivenim dahi yoktu. Bu komik görünebilir ama bugün sponsorlar bize eldiveni, malzemeyi bir de para vererek veriyorlar. O dönemleri yaşadık. O yokluklar bugünkü varlıkların kıymetini bildi. Onun için zamanı kullanın. Bunu söylerken bir baskı unsuru olarak değil, sadece yaptığınız işin keyfini alın. Üzüntüyü yaşamak yerine o üzüntüyü yenecek gücü geliştirin. Ama oyundan keyif alın. Yine kaybebilirsiniz, ama size ait olan değerleri mutlaka ortaya koyun. Kaybettiğiniz zaman kendinize, ’Ben bana ait olan yeteneği, tekniği, karakteri gösterebildim mi?’ diye sorun. Eğer göstermişseniz o maç kayıp değildir. Mutlaka karşılığını alırsınız. Gücünüzün yettiğini kullanın. Eğer kullanmıyorsanız kimseden bir şey beklemeyin. Ben burada gördüğüm için söylüyorum, tesis imkanları var" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM'DA OLUMLU BİR HAVA VAR"

Milli Takım'da olumlu bir havanın olduğunu kaydeden Güneş, "Türkiye’nin sorunlarını biliyorum. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Saha sonucu iyi geldiği zaman eksiğimizi görmeyiz. Aslında onu görebilenler başarılı olur. İyiyken eksiğini görebilmek lazım. Evet Milli Takım'da olumlu bir hava var. Daha da önemlisi insanları birleştirmek için ortak bir değer oluşturduk. Ama inanın ki bu saha sonucuyla olmadı. Saha sonucu bize yardımcı oldu. Olağanüstü çalışmalar vardı. Herkesle sık sık görüştüm. Daha önce görev yaptığım kulüpte de bunu yaptım. Ben burada öğrendiklerimi bir okul olarak öğrenmedim. Hayatın içinde öğrendim" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN YENİDEN YAPILANMA GEREKİYOR"

Güneş, Türk futbolunun gelişimi için yeniden yapılanma gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda fahri olarak çalışan Celil Hekimoğlu, anormal işler yapıyor. Bakan bey ile görüştüm. Bu yatırımları kimse yapmaz. 'İş adamıyım, banane, ne yapacağım' diyebilir. Ticari düşünürsen bir karı yok. Ama bu işi sevdiği için güzel bir iş yaptı. Doğru işler yapılırsa ticari olarak da karı var. O yüzden futbolun yapılanmasını yeniden yapıp değiştirmek istiyoruz. Kasım ayında bir İzlanda maçı var. Bu olmadığı zaman benim doğrularım da pek anlaşılamayabilir. İşler iyi gittiği zaman söylediklerimi saygıyla, sevgiyle dinleyen daha fazla oluyor. Ama kötü gittiği zaman dinleyen azalıyor. İyi oynadığınız zaman siz sadece futbolu değil, ülkeyi de yönetebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"NE BADİRELER ATLATTIK"

Türkiye’nin futbolcu ihraç edebildiğini vurgulayan Güneş, "Güzel bir dönem olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin her tarafında futbol okulları, belki bazı merkezlerde yeni atılımları olması gerekiyor ama aynı zamanda okul olmalı. Hem futbolcular derslerini okuyabilmeli hem de futbol oynayabilmeli. Bizim hedefimiz en üst seviyede futbolcu olabilmesidir. Oyuncu ihraç edebiliyoruz. Futbolcuların geleceği için önemli bir şey. Ailesi için bir ekonomi, Türkiye için de ekonomik olarak büyük bir katkıdır. Cenk, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Cengiz gitti. 10, 20, 30 milyon kazanma şansı var. Yusuf burada doğdu, büyüdü. Biz de burada doğduk, büyüdük. Ne badireler atlattık. Hepiniz üst düzey futbolcu olmayabilirsiniz ama işinizi çok üst seviye yapmalısınız. O size sadece futboldaki gelişimi sağlamıyor hayata bakışını da değiştiriyor. Bir grup olarak da insani gelişiminizi sağlıyor" dedi.

"EĞER BAŞKAN HOCALIK, OYUNCU DA EKONOMİ İŞLERİ YAPARSA İŞLER KARIŞIR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Messi’yi hangi hoca tek başına çıkardı. Messi kendisi çıktı. Ama bütün hocalar yardımcı oldu. Hasan Şaş'a Karataş’ta amatör antrenörün yaptığı katkıyı belki ben yapmamışımdır. Dünya Kupası’nda ben öyle göründüm ama altyapıdan aldığı eğitim onu taşıdı. Belki yanlışlardan doğrular çıkartarak o günlere geldi. Benim çok önemli 2 tane hocam oldu. Biri Ahmet Suat, biri de Özkan Sümer. Ben Nihat beye de söyledim. Hocam sen ne dersen tamam diyor. Yok diyorum başkanım. Siz yönetici olarak başkanım diyeceksiniz, ben hoca olarak oyuncu da oyuncu olarak. Siz beni, ben de oyuncuyu yöneteceğim. Oyuncu bana bağlı, ben de size bağlıyım. Bunu hiç değiştirmem. Çünkü öteki türlü her şey karışır. Eğer başkan hocalık, oyuncu da ekonomi işleri yaparsa işler karışır. Bu doğru bir şey değil."

"BİR SENE HİÇ KADROYA GİRMEDEN ANORMAL ÇALIŞTIM"

Trabzonspor’a ilk geldiğinde 3. kaleci olduğunu belirten Güneş, "Bugün Ünal Karaman Trabzonspor’un başındaysa, geçmişte haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için orada. Eğer geçmişte hak etmediğini düşünseydik o zaman bugün orada olmazdı. Trabzonspor’a ilk geldiğim sene 3. kaleciydim. Birinci kalecinin omzu çıktı, kadroya girmedim. Bir sene hiç kadroya girmeden anormal çalıştım. Sebat’ta gittim profesyonel oldum. 2 sene sonra Kadir Özcan ile en büyük paralara geri geldik. Yaptığınız doğru işler bir gün karşılığını bulur" diye konuştu.

"YUSUF YAZICI EKSİKLERİNİ GİDERMESİ GEREKEN BİR OYUNCU"

Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’nün altyapı ekibi ile görüşen Şenol Güneş, sezon başında Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’nın eksik giderilmesi gereken bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Futbolcu fakir aile çocuklarından çıkıyor. Biz bahçede çiçek yetiştirmek istiyoruz. Eğitim tek başına futbol eğitimi değil. Yetenekli futbolcuyu bulmak güzel şey. Yarışmayı geçiyor, eğitilmesi gereken dönemi pas geçiyor üste geliyor ama o eksikliklerini daha gideremiyor. Mesela Yusuf Yazıcı burada yetişti. Yusuf halen daha eksik giderilmesi gereken bir oyuncu. Ama baktığınız zaman üst seviye bir oyuncu. Doğru ama hala eksiklik var. O eksiklikleri giderebilirsek daha iyi olacak. Onunla Abdülkadir’in çıkması bu şehir ve çocuklar için örnek olacak. Eğiticilerin de eğitilmesi gerekiyor. Karakter gücü olmadan oyuncu geliştirilemez. Kuşun uçması gerekiyor. Tek kanatla uçamaz" ifadelerini kullandı.

ELDİVEN HATIRASINI ANLATTI: BU GİDİYOR DEDİLER

Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’nün antrenman sahasında asılan Trabzonspor’da oynadığı dönemlerde çekilen fotoğrafları gören Şenol Güneş, Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi yaşanan eldiven hatırasını anlattı. Güneş, "Bu eldivenlerin hikayesi var. Bu çok kötü eldiven, bakmayın böyle göründüğüne. Son zamanlarda giyindik. Bir gün İstanbul Tarabya’da aynı eldivenler birlikte sezon başında Galatasaray ile hazırlık maçı vardı o zaman. Tarabya’da yemeğe gittik, midye yedik. Sarıyer’de idman yapıyoruz. Rahatsızlandım. Antrenmana gittim ama bayağı kötüyüm. Fenalaştım, beni hastaneye getirdiler. Orada bana serum verdiler. Elimi simsiyah gördüler. Dediler bu gidiyor herhalde. Eldivenler elime boya verdiler. O eldivenler çok lüks eldivendi" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şenol Güneş’e, "Trabzon’un gururu Şenol Güneş" yazılı 61 numaralı forma hediye etti.