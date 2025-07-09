Balta, 21 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle makine parkına 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "DSİ olarak bu özel iş makinelerini, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörümüzü son sağanak yağışlarla birlikte Sera Gölü'nün yüzeyinde biriken yüzer çöpleri temizlemek için aktif olarak kullanmaya başladık. Üzerine monte edilen aparatlarıyla birlikte 30 ton ağırlığına ulaşan bir makineyi suda yüzdürerek temizlik çalışmasını yapıyoruz. Bu adım sahadaki hareket kabiliyetimiz açısından son derece önemlidir. Devlet Su İşleri teşkilatı olarak iş makinelerimizle her zaman vatanımızın ve milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz."