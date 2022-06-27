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Serap İsminin Anlamı – Serap İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsimler ya da adlar, bilinen birçok anlam taşıyabileceği gibi bilinmeyen anlamlara da sahiptir. Her adın dil kökeni de farklılık gösterebilir. Bu yüzden isimlerin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Serap isminin anlamı da son dönemlerde sık sık araştırılan konular arasında öne çıkıyor.

Serap İsminin Anlamı – Serap İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Serap İsminin Anlamı
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İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Serap isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SERAP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Serap ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Serap adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Serap isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SERAP İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Serap ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

  1. Çöl, çorak arâzi vb. yerlerde atmosferdeki ışık kırılması ve sıcaklık sebebiyle ortaya çıkan su görüntüsü.
  2. Peşinden koşulan, fakat gerçekleşmesi mümkün olmayan şey, hayal, hülyâ.

SERAP İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Serap ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nebe Suresi 20. ayet) geçmektedir ve Serap ismini koymak caizdir.

SERAP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Serap ismini kullanan 85.704 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Serap ismini kullanan 17.743 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Serap ismini kullanan 8.045 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Serap ismini kullanan 6.249 kişi bulunmaktadır.

SERAP ADININ ÖZELLİKLERİ

Adı Serap olan kişiler, özgürlüğüne düşkün olur. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepkiler gösterebilirler. Zeki, analitik ve hızlı düşünme yeteneği sayesinde, problemleri hızlıca çözebilirler. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni mekanlar ve yeni insanlar tanımaktan keyif alırlar. Ailelerine çok düşkün olurlar. Aile, onlar için her şey demektir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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