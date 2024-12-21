Serdal Adalı: Atçılık sektörümüz büyümeye çok açık

Türkiye Jokey Kulübü 2025 yılı Bütçe ve Tüzük Tadili ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye Jokey Kulübü Dernek ve İktisadi İşletmeleri'nin 2025 yılı bütçeleri ayrı ayrı oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda yaptığı konuşmada, atçılığın çok büyük potansiyele sahip ve büyümeye çok açık, geleceği çok parlak bir sektör olduğunu belirterek, "Son 3 dönemi art arda olmak üzere, 5 dönemdir büyük bir onurla taşıdığım başkanlık ünvanına layık gördüğünüz; bu camiada yetişmiş, içinizden gelen bir kardeşiniz olarak hep şuna inandım ve her fırsatta da ifade ettim. Atçılık sektörümüz, çok büyük potansiyele sahip olup büyümeye çok açık olan ve de geleceği çok parlak bir sektördür. Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vizyon olarak benimsediğimiz ve her fırsatta dile getirdiğim gibi; yapmış ve yapmakta olduğumuz tüm çalışmalarımızın temel amacının, atçılığımızın dünya standartlarında icra edilmesini temin amacıyla gerekli tüm adımları atmaktır. Çok yakın zamanda başlattığımız ve 74 yıllık tarihimizdeki ilklerden biri olan Sabit İhtimalli Bahis ile bilgi vermek isterim. Özelleşme süreci nedeniyle Bahis Sistemi ve terminallerinin yenilenmesini yıllardır ötelediğimiz için sabit ihtimalli bahis de doğal olarak ertelediğimiz yeniliklerden biriydi. Bahis Sistem ve terminallerimizi haziran ayında sorunsuz biçimde yenilememizin ardından 26 Kasım tarihinde sabit ihtimalli bahisi başlattık" diye konuştu.

REKLAM