Serdar Ali Çelikler yazdı: "Şenol Hoca, Milli Takım'ı Samandıra'ya getir!"

Ümit Milli Takım, Galatasaray ile bir hazırlık maçı yapıyor. İddialara göre 65. dakika civarı bir pozisyonda G.Saraylı Marcao ile milli oyuncu Halil Dervişoğlu arasında bir fiziksel temas yaşanıyor. İddiaya göre Marcao, Halil'e tokat atıyor. Maçın hakemi, il hakem kurulu tarafından görevlendirilen Süper Lig ya da 1. Lig'de maç yönetmeyen alt klasman bir isim. İşte bu hakem, Marcao'ya sarı kart gösteriyor. Sahada ufak çaplı arbede, bir süre sonra maç içi gerginliğe dönüşüyor. Fatih Terim, "Tolunay'a (Ümit Milli Takım Hocası) söyleyin. İsterse maçı bitirelim" diyor. Müsabaka 75'de bitiriliyor.

Şimdi iddialara ve açıklamalara bakalım:

• Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı..

☆ Bu iddia, hem Tolunay Kafkas hem Halil Dervişoğlu hem de G.Saray tarafından yalanlandı. Ayrıca hakem de sarı kart vermiş. "Tokat olsa kırmızı olurdu" deniyor.

• Sahada Marcao-Halil arasındaki olaydan sonra bir takım arbedeler yaşandı.

☆ Her iki taraf da doğruluyor ve dahi maç da zaten erkenden bitiriliyor.

Olay bu. Benim Caaaanıım FENERLİ MEDYAM! olay duyulduğu andan itibaren, olay nedir sorusundan çok konuyu kapatma uğraşında. Herkes Tolunay Kafkas ile konuşuyor, Halil'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Olay gerçekten oldu mu, olmadıysa tokat lafı nereden çıktı bilen yok. Biz beyanları esas almak durumundayız. "Tokat yok-itiş kakış var" diyelim. Maçın yarıda kalmasına neden olacak kadar büyük arbedeler ve gerginlikler yaşandığı kesin.

Şimdi benim önerim şu;

• Şenol Güneş, A Milli Takım'ı Samandıra'ya getirsin ve Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapsın. Lemos ile Kenan Karaman arasında bir itiş - kakış yaşansın sonrasında arbede çıksın, Erol Bulut "Şenol Hoca uygun görürse maçı bitirelim" desin ve maç 75'te bitirilsin.

• Kenan Karaman da açıklama yapsın "Tokat yok" diye.

• Benim Fenerli Medyam! da olayı kapatmaya çalışsın.

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Asıl soruyu kimse sormadığı için ben sorayım;

□ Ümit Milli takım, bir lig takımını lige hazırlama yeri midir? Tolunay Kafkas başka bir milli takım bulamamış mı hazırlık maçı yapacak?

□ TFF'de bir kişi yok mudur Tolunay Kafkas ya da herhangi bir yaş grubu hocasını denetleyecek; "Kiminle maç yapıyorsunuz?" diye soracak? Misal U19 Milli Takım Hocası Şenol Ustaömer, takımını memleketi Trabzon'a Trabzonspor U19 ile hazırlık maçı yapmaya götürmeye kalksa kime soracaktır? Var mıdır böyle bir merci? Yoksa burası kafaya göre karar alınabilen mevkiler midir?

□ Ümit Milli Takım'ın kalecisi Altay Bayındır. Altay, Florya'da G.Saray ile hazırlık maçı oynarken sakatlansa ne olur? Böylesi bir senaryoyu Kafkas düşünememişse bunu düşünmesi gereken kimse yok mudur?

□ Bu hazırlık maçının Ümit Milli Takımı'na ne gibi bir katkısı olmuştur?

□ Durum aynen F.Bahçe için geçerli olsa, Fenerbahçeli yabancı bir stoper Ümit Milli bir oyuncu ile benzeri bir durum yaşasa BENİM FENERLİ MEDYAM!! acaba nasıl yayınlar yapardı?

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Baştan yanlış kararlar muhakkak sakıncalı sonuçlar doğurur. Ben TFF Başkanı olsam Tolunay Kafkas'a bu kararın altında yatan nedeni sorar detaylı açıklama isterdim. Ümit Milli Takım herhangi bir lig takımı ile o takımın idman tesisinde neden maç yapar? Tokattan v.s bağımsız soru budur.