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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kış alışverişine çıkan Serengil, arkadaşlarının çocuklarını gördükçe hüzünlendiğini ve çocuk özleminin arttığını anlatıp “Tedaviye başladık bu süreci atlatmam gerek, inşallah olur. Tüm arkadaşlarımın çocuklarım oldu şimdi böyle okul dönemlerinde çocukları gördükçe daha da duygusallaşıp içim burkuluyor. Kızım olursa daha mutlu olurum ama Allah sağlıklı evlat versin” diye konuştu.