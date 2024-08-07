Serena Williams Paris'teki ünlü restorana alınmadı
Olimpiyat oyunları için Paris'te bulunan şampiyon tenisçi Serena Williams, çocuklarıyla birlikte gittiği ünlü bir restoranda kapıdan geri çevrildiğini söyledi. Restorandan açıklama geldi
Şampiyon tenisçi Serena Williams, Paris'te çocuklarıyla birlikte bir restorana alınmadığını açıkladı.
42 yaşındaki ABD'li sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'nı takip etmek üzere bulunduğu şehirde ünlü bir restorana boş masa olmasına rağmen girilmesine izin verilmediğini söyledi.
Çocukları Alexis Olympia Jr. ile Adira River'ın olduğunu belirten Serena Willams; "Daha güzel yerlerdeki boş restoranların terasında yemek yememe izin verilmediği olmuştu ama asla çocuklarımla değildim. Her şeyin bir ilki vardır" ifadesini kullandı.
Serena Williams'ın sosyal medyadaki bu şikâyeti üzerine restorandan açıklama geld; "Sevgili Williams, bu gece yaşadığınız hayal kırıklığı için en derin özürlerimizi kabul edin" diye başlayan yanıtta, "Ne yazık ki, çatı katı barımız tamamen doluydu ve gördüğünüz tek boş masa, tamamen dolu olan gurme restoranımıza aitti" ifadelerine yer verildi.
Serena Williams'a verilen yanıt; "Sizi her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye bitirildi.
Tüm zamanların en iyi tenisçilerinden biri olarak kabul edilen, 23 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serana Williams, Paris Olimpiyatları'nı açılışından bu yana takip ediyor.