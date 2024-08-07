Serena Williams Paris'teki ünlü restorana alınmadı

Serena Williams'ın sosyal medyadaki bu şikâyeti üzerine restorandan açıklama geld; "Sevgili Williams, bu gece yaşadığınız hayal kırıklığı için en derin özürlerimizi kabul edin" diye başlayan yanıtta, "Ne yazık ki, çatı katı barımız tamamen doluydu ve gördüğünüz tek boş masa, tamamen dolu olan gurme restoranımıza aitti" ifadelerine yer verildi.