Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Bergüzar Korel'in rol aldığı tiyatro oyunu "Kızlar ve Oğlanlar"ın prömiyeri önceki akşam Kadıköy'de gerçekleşti.
Bergüzar Korel'in tek kişilik performansıyla beğeni topladığı prömiyere; eşi Halit Ergenç, annesi Hülya Dorcan ve yakın dostları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Esra Erol, Engin Akyürek, Kubilay Aka, Miray Daner, Serkan Altunorak, Ozan Dolunay, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Ece Dizdar, Cem Avnayim, Güven Murat Akpınar, Nilperi Şahinkaya gibi birçok ünlü isim katıldı.
"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"
Eşi Bergüzar Korel'i önemli gecesinde yalnız bırakmayan Halit Ergenç, "Müthiş çalıştı. Eşim diye söylemiyorum ama inanılmazdı. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
ÇAĞATAY ULUSOY'LA BARIŞTI MI?
Serenay Sarıkaya, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız söyleniyor. Doğru mu? Kendisini aradınız mı?" şeklindeki sorulara, "Yok öyle bir şey. Onlar tamamen magazinin uydurması. Ne kadar komik sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim" şeklinde yanıtladı.
"ÜNLÜ İSİMLER DAHA DİKKATLİ VE HASSASİYETLİ OLMALI"
Son dönemde ünlü isimlerin eşlerinden boşandıktan sonra ödediği nafakaları yüksek ve süresiz olması yüzünden şikayetçi olması birçok haberin çıkmasına neden olmuştu. Esra Erol, bu konuyla ilgili gelen sorulara, "Ayrılırsam ne kadar nafaka öderim?' düşüncesiyle nikah masasına tabii ki oturulmaz. Bir takım örneklerden yola çıkılarak evlilik kurumunu asla nitelendiremeyiz. Türk toplumundaki aile kurumu bizim için çok önemli. Bu yüzden medyada yer alan, topluma örnek olan kişilerin çok daha hassasiyetli ve dikkatli davranması lazım" şeklinde yanıt verdi.
"EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"
Geceye katılan Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldığı iddialarına "Öyle bir şey yok vallahi. Bir organizasyon olursa siz duyarsınız. Ama aramızda böyle bir konuşmada olmadı" şeklinde cevap verdi.
ZERRİN TEKİNDOR'DAN YENİ STİL
Oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği tiyatro oyununa katılan Zerrin Tekindor, yeni saç stiliyle dikkat çekti. Tekindor, daha önce kumral olan saçlarını gri renge boyattı.
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