Başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, 'Aile' ile birlikte tatile çıktı.

Tatlıtuğ ile Sarıkaya, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere dinlenmeye çekilirken yeni sezon için enerji depolamaya başladı.