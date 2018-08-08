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Naneli ayran: Türkiye’de en çok sevilen içecekler arasında yer alan ayran da nane ile tatlandırılabilir. Bunun yanında maydonoz, dereotu, fesleğen gibi zengin aromalar da ayrana eklenebilir. Tansiyon problemi yaşamayanların maden suyu katabileceği ayranın içine yeşil elma ya da salatalık püresi de eklenebilir.