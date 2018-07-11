Serinleten yaz içecekleri tarifleri!

Yazın en önemli ihtiyaçlarımızdan biri serinlemek. Ama serinlerken ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Yaz meyve ve sebzelerini kullanarak, şekerden kaçınarak doğal antioksidanlardan destek alarak hazırlayacağınız yaz içecekleri hem serinlemenize, hem de gençleşmenize yardımcı olacak! İşte serinleten yaz içecekleri tarifleri...