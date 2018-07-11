YEŞİL ÇAY VE AHUDUDULU SMOOTHIE MALZEMELER
100 ml demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay
200 g ahududu
1 muz
1 yemek kaşığı bal
2 tatlı kaşığı yulaf kepeği
YEŞİL ÇAY VE AHUDUDULU SMOOTHIE NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek soğuk olarak servis edin.
ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE MALZEMELER
1 küçük muz
150 g dondurulmuş orman meyveleri
200 g maden suyu
1 tatlı kaşığı bal
ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE NASIL YAPILIR?
Muz ve orman meyvelerini mutfak robotunda çekin. Üzerine dilediğiniz kıvama gelinceye kadar maden suyu ekleyin. Balı ekleyip karıştırın.
AVOKADOLU ÇİLEKLİ SMOOTHIE MALZEMELER
5 adet çilek
1 avokado
10 adet yaban mersini
1 tutam taze nane
Yarım çay kaşığı vanilya ekstresi
1 yemek kaşığı chia tohumu
150 ml su
Hindistan cevizi süt
4-5 adet kırılmış buz
AVOKADOLU ÇİLEKLİ SMOOTHIE NASIL YAPILIR?
Avokadoyu soyun. Tüm malzemeleri blender'da karıştırın. İsteğe göre buz ilave edip servis yapın.
GÜNEŞTE ROOIBOS ÇAYI MALZEMELER
2 yemek kaşığı rooibos çayı
2 yemek kaşığı kuru limon otu
50 ml taze portakal suyu
2 lt içme suyu
1 tatlı kaşığı bal
GÜNEŞTE ROOIBOS ÇAYI NASIL YAPILIR?
Limon otu ve Rooibos çayını bir tülbente koyup bağlayın ve suyun içine bırakın. Direkt güneş ışığında iki saat bekletin. Soğutarak, dilerseniz balla tatlandırarak servis edebilirsiniz.
KAKAOLU VİŞNELİ İÇECEK MALZEMELER
1 yemek kaşığı kakao
Yarım kase vişne
1 adet karanfil
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
150 ml şekersiz badem sütü
2 yemek kaşığı bal
4-5 adet kırılmış buz
KAKAOLU VİŞNELİ İÇECEK NASIL YAPILIR?
Buz dahil olmak üzere tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Soğuk olarak servis edin.
BÖĞÜRTLENLİ SMOOTHIE MALZEMELERİ
1 kase yoğurt
1 kase böğürtlen
1 küçük muz
80 g yulaf ezmesi
İsteğe göre 4-5 adet kırılmış buz
Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek soğuk olarak servis edin.
KEREVİZ SAPLI ARMUTLU SMOOTHIE MALZEMELER
Yarım kase yoğurt
4-5 dal kereviz sapı
1 adet çekirdekleri çıkarılmış armut
80 g yulaf ezmesi
1 kaşık bal
Yarım çay kaşığı vanilya
İsteğe göre 4-5 adet kırılmış buz
KEREVİZ SAPLI ARMUTLU SMOOTHIE NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek soğuk olarak servis edin.
ELMALI ALKOLSÜZ SANGRIA MALZEMELER
2 adet kırmızı elma
1 adet yeşil elma
1 adet limon
3 kaşık bal
4 karanfil tanesi
2 tarçın çubuğu
100 ml kırmızı üzüm suyu
100 ml maden suyu
ELMALI ALKOLSÜZ SANGRIA NASIL YAPILIR?
Meyveleri ince ince doğrayın. Geniş bir kapta maden suyu hariç tüm malzemeyi karıştırın, 4 saat buzdolabında dinlendirmeye bırakın. Bardaklara paylaştırıp üzerine birkaç kaşık soğuk maden suyu ekleyerek meyvelerle servis edin.
ŞEFTALİLİ ORMAN MEYVELİ DETOKS İÇECEĞİ
1 adet şeftali
1 kase dondurulmuş orman meyvesi
ŞEFTALİLİ ORMAN MEYVELİ DETOKS İÇECEĞİ NASIL YAPILIR?
Şeftaliyi soyup küpler halinde kesin. Şeftalilerle birlikte blender'dan tüm malzemeleri çekin.
YEŞİL OTLU VE MANGOLU DETOKS MALZEMELER
1 kase doğranmış mango
100 ml taze havuç suyu
100 ml taze portakal suyu
1 tutam taze nane, fesleğen ya da biberiye gibi otlar
YEŞİL OTLU VE MANGOLU DETOKS NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek soğuk olarak servis edin.
YOĞURT, MUZ ÇİLEK TARÇINLI BARDAK MALZEMELER
100 g yoğurt
1 adet muz
3 adet çilek
Bir tutam tarçın
YOĞURT, MUZ ÇİLEK TARÇINLI BARDAK NASIL YAPILIR?
Bütün malzemeleri blender'da karıştırın. Homojen olarak karıştıklarından emin olduktan sonra soğuk servis edin.
KAVUNLU FERAH İÇECEK MALZEMELER
1 adet salatalık
4 dilim kavun
1 adet armut
2 yemek kaşığı taze lime suyu
1 tutam taze nane
KAVUNLU FERAH İÇECEK NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek soğuk olarak servis edin.
BERRY YOĞURT SHAKE MALZEMELER
4-5 adet çilek
1 avuç yaban mersini
1 adet elma
3 kaşık dondurulmuş light yoğurt
BERRY YOĞURT SHAKE NASIL YAPILIR?
Elmanın çekirdeklerini çıkarın. Tüm malzemeyi blender'da çekin.
ELMALI VE AHUDUDULU KOMPOSTO MALZEMELER
1.5 lt su
2 elma
150 g ahududu
1 tatlı kaşığı chia tohumu
ELMALI VE AHUDUDULU KOMPOSTO NASIL YAPILIR?
Suyu geniş bir tencereye alın. Su kaynamaya başladığında dilimlediğiniz elma ve chia tohumunu ilave edin. 8-10 dakika kısık ateşte pişirip ahududuları ilave edin. 7-8 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğuk servis yapın.
DETOKS SUYU MALZEMELER
1 orta boy salatalık
3 adet kereviz sapı
Çeyrek lime suyu
250 ml yeşil elma suyu
DETOKS SUYU NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeyi blender'da çekin. Soğuk olarak servis yapın.
Kaynak: Formsante
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