Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Serkan Altunorak, 'Maviye Sürgün'ü ve karakterini anlattı

12 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanmaya başlayacak olan SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün başrol oyuncularından Serkan Altunorak, yeni projesi ve rolü hakkında konuştu

Serkan Altunorak, 'Maviye Sürgün'ü ve karakterini anlattı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’de izleyicilerle buluşmak için gün sayan O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün' dizisinin başrol oyuncularından Serkan Altunorak, yeni projesi ve rolü hakkında konuştu.

Senaryoyu ilk okuduğunda kendisini, canlandıracağı karakterden bir hayli etkilediğini anlatan Serkan Altunorak,  'Maviye Sürgün' için şunları söyledi: Öncelikle oynadığım 'Ozan Adar' ve hikâyesi beni ilk etkileyen ana neden oldu. Ardından oyuncu kadrosu, yönetmeni, yapım şirketi ve senaryonun sürükleyiciliği, karar vermemdeki önemli faktörlerdi. Projenin yurt dışı platformlarda birçok farklı ülkede yayına girecek olması en heyecan verici kısmıydı.”

Çekimleri Marmaris Selimiye'de gerçekleştirilen 'Maviye Sürgün'ün hazırlık sürecinde yaşananları, Serkan Altunorak, şöyle özetledi: Çekimlerin tamamı Marmaris’in Selimiye bölgesinde gerçekleşti. Hazırlık ve prova kısımlarını İstanbul’da tamamladıktan sonra çekim için Selimiye’ye geçtik. Önümüzde programlanmış ve telaşı olmayan bir tablo vardı. Dolayısıyla sahnelerin üzerinde detaylı çalışabileceğimiz bir fırsat oldu. Bu fırsatı ekip olarak iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca Selimiye gibi eşsiz coğrafyası olan bir bölgede toplamda yedi ay geçirmek her açıdan harikaydı. Set ortamından kısaca bahsedecek olursam, Selimiye’de kışın bizden başka neredeyse kimse yoktu, koca koy sadece bizim için özel olarak kapatılmış bir plato gibiydi. Eğlenceli tarafları olduğu kadar, hava şartlarıyla boğuştuğumuz, çok fazla zorlandığımız zamanlar da olmadı değil ama genel anlamıyla benim hayatımda baştan sona en güzel anılarda yerini aldığını söyleyebilirim.

'Maviye Sürgün'ün yakın zamanda Latin Amerika'da birçok ülkede yayınlanacak olması ile ilgili heyecanlı olan Serkan Altunorak; “Umarım yayınlanacak olan her ülkede karşılığını bulan, izleyenleri heyecanlandıracak ve devamını getirebileceğimiz bir projeye imza atmışızdır” şeklinde konuştu.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün' (Blue Cage) dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken onlara; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncuların eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün'ün hikâyesi ise kısaca şöyle;
Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk yapımı olan 'Maviye Sürgün'ün ekran yolculuğu, 12 Hazian Pazartesi saat 20.00’de SHOW TV'de başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 MasterChef All Star ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? MasterChef yarışmacıları kimler?
TELEVİZYON 2023 MasterChef All Star için geri sayım...
Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 6 Haziran 2023 AB ve total reyting sonuçları ile dünün reyting sıralaması: Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Üç Kız Kardeş
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı!
Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Kraliçe final bölümünde neler olacak?
TELEVİZYON Kraliçe dizisi final mi yapıyor?
İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri! Film önerileri | IMDb puanı en yüksek film listesi!
TELEVİZYON İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en ...
Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?
TELEVİZYON 6 Haziran 2023 Survivor kim elendi?
2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!
TELEVİZYON 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen ...
Yasak Elma final bölümü full izle! FOX TV Yasak Elma 177. final bölümü tek parça kesintisiz izle
TELEVİZYON Yasak Elma final bölümünde neler oldu?
En iyi köpek balığı filmleri listesi: Geçmişten günümüze tüylerinizi ürpertecek köpek balığı filmleri!
TELEVİZYON Geçmişten günümüze tüylerinizi ürpertecek köpek ...
Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli ve neden vefat etti? Kantocu Nurhan Damcıoğlu kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?
TELEVİZYON Nurhan Damcıoğlu kimdir?
Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri...
TELEVİZYON İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.