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HABERTURK.COM

SHOW TV’de izleyicilerle buluşmak için gün sayan O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün' dizisinin başrol oyuncularından Serkan Altunorak, yeni projesi ve rolü hakkında konuştu.

Senaryoyu ilk okuduğunda kendisini, canlandıracağı karakterden bir hayli etkilediğini anlatan Serkan Altunorak, 'Maviye Sürgün' için şunları söyledi: Öncelikle oynadığım 'Ozan Adar' ve hikâyesi beni ilk etkileyen ana neden oldu. Ardından oyuncu kadrosu, yönetmeni, yapım şirketi ve senaryonun sürükleyiciliği, karar vermemdeki önemli faktörlerdi. Projenin yurt dışı platformlarda birçok farklı ülkede yayına girecek olması en heyecan verici kısmıydı.”

Çekimleri Marmaris Selimiye'de gerçekleştirilen 'Maviye Sürgün'ün hazırlık sürecinde yaşananları, Serkan Altunorak, şöyle özetledi: Çekimlerin tamamı Marmaris’in Selimiye bölgesinde gerçekleşti. Hazırlık ve prova kısımlarını İstanbul’da tamamladıktan sonra çekim için Selimiye’ye geçtik. Önümüzde programlanmış ve telaşı olmayan bir tablo vardı. Dolayısıyla sahnelerin üzerinde detaylı çalışabileceğimiz bir fırsat oldu. Bu fırsatı ekip olarak iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca Selimiye gibi eşsiz coğrafyası olan bir bölgede toplamda yedi ay geçirmek her açıdan harikaydı. Set ortamından kısaca bahsedecek olursam, Selimiye’de kışın bizden başka neredeyse kimse yoktu, koca koy sadece bizim için özel olarak kapatılmış bir plato gibiydi. Eğlenceli tarafları olduğu kadar, hava şartlarıyla boğuştuğumuz, çok fazla zorlandığımız zamanlar da olmadı değil ama genel anlamıyla benim hayatımda baştan sona en güzel anılarda yerini aldığını söyleyebilirim.

'Maviye Sürgün'ün yakın zamanda Latin Amerika'da birçok ülkede yayınlanacak olması ile ilgili heyecanlı olan Serkan Altunorak; “Umarım yayınlanacak olan her ülkede karşılığını bulan, izleyenleri heyecanlandıracak ve devamını getirebileceğimiz bir projeye imza atmışızdır” şeklinde konuştu.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün' (Blue Cage) dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken onlara; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncuların eşlik ediyor.



'Maviye Sürgün'ün hikâyesi ise kısaca şöyle;

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.



Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk yapımı olan 'Maviye Sürgün'ün ekran yolculuğu, 12 Hazian Pazartesi saat 20.00’de SHOW TV'de başlayacak.