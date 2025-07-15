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        Haberler Magazin Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü kutlaması

        Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü kutlaması

        Oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:56
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        3 yılı geride bıraktılar
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        2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 3'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        Oyuncu çift, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Gürel, fotoğraflarına; "3'üncü ve daha fazlası seninle..." notunu düştü. Çayoğlu ise "3" ve kalp emojisi ekledi.

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        "BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

        Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili olarak; "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.

        "ÇOK ŞANSLIYIM"

        Özge Gürel de; "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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