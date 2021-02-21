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Serpil Barlas kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü popçu Serpil Barlas vefat sebebi nedir, hastalığı neydi?

Serpil Barlas vefat haberiyle müzik camiasını yasa boğdu. Özellikle 80'li yıllara damgasını vuran ünlü popçu Serpil Barlas Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haber sonrası 'Serpil Barlas kimdir?' Sorusu araştırılıyor. Peki, Serpil Barlas kim? Serpil Barlas neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Serpil Barlas kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü popçu Serpil Barlas vefat sebebi nedir, hastalığı neydi?

Bir dönem Türk Pop Müziği'ne damgasını vuran Serpil Barlas'ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas Son olarak bir single hazırlıkları içindeydi ve Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu. Serpil Barlas kimdir, kaç yaşındaydı? Serpil Barlas vefat sebebi nedir, hastalığı neydi? İşte biyografisi...

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Serpil Barlas 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (orj. Dibi Dibi Daba da) adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır. 1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Gerek AIDS gerekse sahipsiz sokak çocukları ve Bosna'daki sistematik soykırım gibi toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.

Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

20 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde akşam yemeğinin ardından ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti

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