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        Seslendirme uzmanı Levent Bitecik, hayatını kaybetti

        Kanal D Haber Merkezi'nde Seslendirme Uzmanı olarak görev yapan gazeteci ve haber spikeri 65 yaşındaki Levent Bitecik, bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bitecik, Antalya'da yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 18:58 Güncelleme: 02.08.2025 - 18:58
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        Seslendirme uzmanı yaşamını yitirdi
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        Kanal D Haber Merkezi Seslendirme Uzmanı olarak görev yapan, gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik, bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

        Bitecik için Antalya'da düzenlenen cenaze törenine eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik, yakınları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kurşunlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Levent Bitecik, Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bitecik’in toprağa verildiği sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Gazetecilik hayatına 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başlayan Levent Bitecik, sonrasında Star TV ve Kanal D gibi kanallarda haber spikerliği yaptı. Levent Bitecik uzun yıllar belgesel ve dizi seslendirmeleri de yaptı.

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        #levent bitecik
        #haberler
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