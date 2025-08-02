Seslendirme uzmanı Levent Bitecik, hayatını kaybetti

Kanal D Haber Merkezi Seslendirme Uzmanı olarak görev yapan, gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik, bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitecik için Antalya'da düzenlenen cenaze törenine eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik, yakınları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kurşunlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Levent Bitecik, Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bitecik’in toprağa verildiği sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gazetecilik hayatına 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başlayan Levent Bitecik, sonrasında Star TV ve Kanal D gibi kanallarda haber spikerliği yaptı. Levent Bitecik uzun yıllar belgesel ve dizi seslendirmeleri de yaptı.