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Sevgilisiyle kocası evde karşılaştı!
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Ankara’da yasak aşk cinayeti! Sevgilisinin kocasını döverek öldürdü

Ankara’da kendi evinde cansız bedeni bulunan adamın, yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Karısının sevgilisini evde bulan adamın, çıkan kavga sonucunda darp edilerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

06.09.2018 - 10:48 | Güncelleme: İHA

Olay, 31 Ağustos Cuma günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Halil K., sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Kocasının evden ayrılmasının ardından çocuklarını bir akrabasına bırakıp eve gelen Fatoş K., bir süre sonra Deniz O.’yu eve aldı. İkili bir süre beraber olduktan sonra Fatoş K., çocuklarını almak için evden ayrılırken, Deniz O. da evde tek başına beklemeye başladı. Bu sırada işten erken ayrılıp evine dönen Halil K. ile Deniz O. karşı karşıya geldi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN TELEFONUNDAN KARISINA MESAJ ATTI

Evde basılan Deniz O. ile koca Halil K. arasında çıkan tartışma saniyeler içinde alevlenerek kavgaya dönüştü. Karısının sevgilisi tarafından darp edilen talihsiz koca, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bunun üzerine panikleyen Deniz O. hareketsiz yatan Halil K.’yı kaldırarak koltuğa yerleştirdikten sonra, Halil K.'nın telefonundan Fatoş K.’ya, “Ben dışarıda kavga ettim. Dişim falan kırıldı. Yüzüm hep kan. Eve gel pansuman yap” diye mesaj attı. Bunun üzerine hızla eve gelen Fatoş K., koltukta hareketsiz yatan kocasının başında Deniz O.’yu gördü. Kocasının nabzını kontrol eden Fatoş K., nabzın atmadığını fark edince biranda panikledi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN KARISIYLA EVİ TEMİZLEDİ


Neye uğradığını şaşıran kadını sakinleştiren Deniz O., evi terk etmeyerek Fatoş K. ile birlikte evi temizledi. Deniz O. evdeki çöpleri de alarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra Fatoş K. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Halil K.'nın öldüğünü belirledi. Sağlık ekipleri Halil K.'nın cansız bedeninde darp izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, olayın yaşandığı yeri muhafaza altına alarak, Olay Yeri İnceleme birimine haber verdi. İnceleme ekipleri, olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplayarak dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine aktardı.

ÇÖPLERİ APARTMANIN ÖNÜNDEKİ KONTEYNERE ATMAYIP YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro dedektifleri, Halil K.'nın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durarak, Fatoş K.'yı gözaltına aldı. Araştırmayı derinleştiren dedektifler, inceledikleri kamera kayıtlarında eve giren erkek bir şahsın olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda eve giren kişinin Deniz O. olduğunu belirledi. Ayrıca kamera kayıtlarında, evden çöpleri alarak çıkan Deniz O.'nun, apartman önünde duran çöp konteynerine çöpü atmadığı, çöpleri kendisiyle gittiği yere kadar götürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro dedektifleri, düzenledikleri operasyonla Deniz O.'yu da gözaltına aldı.

6 YILDIR İLİŞKİ YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ

Şüpheli Fatoş K., emniyetteki sorgusunda Deniz O.'nun, kocasının telefonuyla kendisine mesaj attığını belirterek, "Eve geldiğimde o buradaydı. Ben panikleyince beni sakinleştirmeye çalıştı ve polise, ‘Kocamın bana attığı mesaj üzerine eve geldim. Eve geldiğimde Halil yaşıyordu. Daha sonra biranda kötüleşerek öldü’ dememi istedi. Bunu yapmazsam bana ve çocuklarıma zarar vereceğini söyledi" dedi. Deniz O.'nun ise ifadesinde, Fatoş K. ile 6 yıldır ilişki yaşadığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen Deniz O. ve Fatoş K., çıkarıldıkları mahkemece “Planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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