Şevket Çoruh ile Özge Turna, evlendikten 5 yıl sonra temsili de olsa düğün yaptılar.

Herkes. düğünün neden 5 yıl sonra yapıldığını merak etti.

Bunun nedeni evlendikleri dönemde Şevket Çoruh'un borçları.

Şevket Çoruh'un 2017'de 'Baba Sahne'yi açmak için 17 milyon TL’ye gereksinimi vardı. Çoruh, tiyatro aşkına çok sevdiği 7 klasik otomobilini sattı.

Yetmedi, 3 evini de sattı.

Yetmedi, 7 milyon TL kredi çekti.

Şevket Çoruh, 'Baba Sahne'yi açmaya çalışırken Özge Turna ile evlilik hazırlıkları yapıyordu.

Tiyatroyu 2017'de açtı.

2018'de de evlendi.

Ne var ki düğün yapacak parası olmadığı gibi bir yığın borcu vardı.

Özge Turna'ya "Elimiz rahatlayınca söz" diyerek eşine her geç kızın rüyası olan gelinliği giyeceğine dair söz verdi.

Özge Turna, ne evlenirken ne de daha sonraki 5 yıl içinde Şevket Çoruh'a düğün için baskı yaptı.

30 Haziran'da 50'nci yaşını kutlayan Şevket Çoruh, yaş günü partisiyle düğünü birleştirip eşi Özge Turna'ya sürpriz yaptı.

Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın temsili nikâhını, nikâh memuru rolüne bürünen Müjdat Gezen kıydı.

Özge Turna gelinlik giydi, Şevket Çoruh damat tıraşı oldu, halaylar çekildi.

Düğünün en güzel yanlarından biri de çiftin 5 yaşındaki kızları Turna Çoruh'un annesiyle babasının düğünlerini görmesiydi.