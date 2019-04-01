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"BENİ KİMSEYLE POLEMİĞE SOKMAYIN"

Bülent Ersoy ve Ömür Gedik arasındaki kürk polemiği hatırlatılan Sam, "Beni kimseyle polemiğe sokmayın. Evrensel prensipler doğrultusunda cümleler kuruyorum. Sanki birileri hakkında konuşuyormuşum gibi algılanıyor. Kimseden haberim yok. Ben sadece kendi duruşumu ifade ediyorum. Birilerine cevap verdim gibisinden bir şeyler olmuş yine" diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.