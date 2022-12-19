Şevval Sam: Müdahil olmak istemiyorum

"BUNUN CEVABINI BEN VERMEYECEĞİM"

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı Sofia Katc ile ilişkisini bitirmişti. Sam, konuyla ilgili sorular karşısında ise "Bunun cevabını ben vermeyeceğim. Özel hayat özeldir. Biz magazinin içinde çok fazla yokuz diye düşünüyorum. Sık sık magazinle yaşayan insanlar değiliz. Bence ona da sormayın ama siz bilirsiniz tabii ki. Yine de dediğim gibi müdahil olmak istemem. Hayırlısı neyse o olsun" diyerek yorumsuz kalmak istedi.