Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

AŞK POZU

Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yeni karesini sosyal medya hesabından, "Bebek" notuyla paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sosyetik isim, boşanma sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor. Subaşı, bikinili bir paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Ibıza'da tatil yapan Subaşı, bikinili paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti. Paylaşımı iki saatte 500 bin kişi tarafından izlenen Subaşı'ya olumlu ve olumsuz yorumlar yağmıştı.

"YOLLARIMIZI MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda studio11'e verdiği röportajda ayrılıkla ilgili şunları söylemişti:

Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı. Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum.

Herkes hayatı boyunca yalnızca fiziksel değil, zihinsel anlamda da büyümeye ve olgunlaşmaya devam ediyor. Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur.

"HERKESE ÇABUK GÜVENİYORUM"

Yalnızca duygusal birliktelikler de değil, bence arkadaşlık ilişkilerinde bile yapılan hataları insan olgunlaştıkça yapmamaya çalışıyor. Benim de herkese çok çabuk güvenmek, onları da kendim gibi samimi sanmak ve içimi açmak gibi bir huyum var. Artık insanlarla olan ilişkilerimde bu sınırı korumaya çok daha dikkat ediyorum diyebilirim.