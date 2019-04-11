Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi

Giriş: 11.04.2019 - 15:04 | Güncelleme:  

ABD Başkanı Donald Trump, Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Bu haberi alan festivalin müdavimlerinden Şeyma Subaşı, sosyal medyadan Trump'a seslendi

  • 1Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    1|28

    ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.

  • 2Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    2|28

    Festival 1986'dan beri düzenlenirken Şeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin gibi ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı.

  • 3Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    3|28

    "LÜTFEN BURNING MAN’İ İPTAL ETME..."

    Haberi alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. 

  • 4Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    4|28

    Subaşı paylaşımında "Lütfen Burning Man’i iptal etme..." ifadelerini kullandı.

  • 5Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    5|28
  • 6Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    6|28
  • 7Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    7|28
  • 8Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    8|28
  • 9Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    9|28
  • 10Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    10|28
  • 11Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    11|28
  • 12Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    12|28
  • 13Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    13|28
  • 14Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    14|28
  • 15Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    15|28
  • 16Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    16|28
  • 17Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    17|28
  • 18Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    18|28
  • 19Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    19|28
  • 20Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    20|28
  • 21Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    21|28
  • 22Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    22|28
  • 23Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    23|28
  • 24Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    24|28
  • 25Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    25|28
  • 26Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    26|28
  • 27Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    27|28
  • 28Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi - Magazin haberleri
    28|28

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0