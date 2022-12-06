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Sezonun en iyi açılışı elde edildi

'Çakallarla Dans 6', yılın en iyi ikinci, sezonun ise en iyi açılışını elde etti. Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin geçtiğimiz hafta Habertürk'e verdikleri röportajda dile getirdikleri gibi film, kriz yaşayan sinema sektörünün umudunu yeşertti. Geçtiğimiz hafta sonu izleyici sayısı yüzde 26 arttı

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  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Sinema sektörünün heyecanı her hafta biraz daha artıyor. Sektör için oldukça önemli olan eylülde başlayan 2022 – 2023 sinema mevsiminin başlarındaki gişeler beklentilerin altında kalmıştı. 

    Eylülde 789.874 olan izleyici sayısı, ekimde yüzde 71.9’luk artışla 1.357.767 olsa da sinema sektörü izleyici sayısından memnun kalmamıştı. 

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Kasımda ise gişelerde hatırı sayılır artış görülmesi gelecek günler adına sinemacılara umut aşıladı. Ki o artış, yüzde 104 oranında gerçekleşerek izleyici sayısı 2.773.457’ye ulaştı.
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Aralık’ın ilk hafta sonunda elde edilen gişeler daha da umut verici seviyeye ulaştı. Sinemacılar, kasımda çıkmaya hazırlandıkları umut yolculuğuna aralık ayının ilk haftası itibariyle çıktı. 
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Sinemacılar, o yolculukta okyanusu aşıp kutsal topraklara ulaşabilecekler mi yoksa fırtınaya mı yakalanacaklar?

    Bu sorunun net cevabı sinema mevsiminin bittiği mayısta verilebilecek olsa da sinemacılar pandeminin başlangıcından beri demirledikleri teknelerinin en azından yelken açmış olmasından dolayı oldukça mutlular. 

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Toplamda 466.323 biletin kesildiği 2 – 4 Aralık arasındaki gişeler, umutları iyiden iyiye yeşertti. 

    SugarWorkz - TAFF Pictures ortak yapımı ‘Çakallarla Dans 6’, yılın en iyi ikinci, sinema mevsiminin ise en iyi açılış rakamlarına ulaştı. 

    Murat Şeker’in yönettiği, Ali Tanrıverdi ile ortak senaristi olan ‘Çakallarla Dans 6’, 196 bin 658 kişiyle açıldı.

    ‘Çakallara Dans 6’, hafta sonunda elde edilen toplam 28.284.107 TL’lik hasılatın 11.951.179 TL’sini aldı. 

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz hafta Habertürk'e Ali Tanrıverdi ile birlikte verdiği röportajda gişelerin artacağına olan inancını dile getiren Murat Şeker, filminin açılış rakamı hakkında şunları söyledi; “Hem biz hem sinemacılar hafta sonu yaşanan ‘kapalı gişe’ salonları çok özlemiştik. Ne mutlu bize ki ekonomik kriz ortamında bile izleyicilerimiz ‘Çakallarla Dans 6’ için salonları doldurdu. Herkese çok teşekkürler.’
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Serinin önceki 5 filminin açılış ve nihai gişeleri şöyle;

    Çakallarla Dans (2010)

    Açılış… 48.049

    Toplam… 244.044

    Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (2012)

    Açılış… 209.592

    Toplam… 929.739

    Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı (2014)

    Açılış… 380.063

    Toplam… 1.666.330

    Çakallarla Dans 4 (2016)

    Açılış… 415.343

    Toplam… 1.351.247

    Çakallarla Dans 5 (2018)

    Açılış… 402.145

    Toplam… 1.415.733

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Peki diğer filmlerin gişeleri ne oldu?

    43 filmin gösterimde olduğu 2 – 4 Aralık arasında gişeler bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 26 artarken ilk 5’te yer alan diğer 4 filmin gişeleri şu şekilde gerçekleşti;

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Müjdemi İsterim (3’üncü Hafta)

    Hafta Sonu… 51.567

    Toplam…  305.605

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Yunus Çocuk (Açılış)

    Hafta Sonu….  49.934

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Barış Akarsu "Merhaba" (3’üncü Hafta)

    Hafta Sonu… 40.109

    Toplam… 302.121

     
  • Sezonun en iyi açılışı elde edildi - Magazin haberleri

    Black Panther: Yaşasın Wakanda (4’üncü Hafta)

    Hafta Sonu… 125.551

    Toplam…  443.260

     

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