Geçtiğimiz hafta Habertürk'e Ali Tanrıverdi ile birlikte verdiği röportajda gişelerin artacağına olan inancını dile getiren Murat Şeker, filminin açılış rakamı hakkında şunları söyledi; “Hem biz hem sinemacılar hafta sonu yaşanan ‘kapalı gişe’ salonları çok özlemiştik. Ne mutlu bize ki ekonomik kriz ortamında bile izleyicilerimiz ‘Çakallarla Dans 6’ için salonları doldurdu. Herkese çok teşekkürler.’