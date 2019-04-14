Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesinde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı.

Ağaçlardan özenle toplanan kirazlar, satılmak üzere mahalle meydanındaki alım merkezine götürüldü.

İLK HASAT YAKLAŞIK 15 KİLOGRAM

Üretici Metin Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi.

Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede, yılda üretilen ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.





SEZONUN İLK KİRAZI İÇİN SEMBOLİK AÇIK ARTIRMA



Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 250 liradan satıldı.

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yeni sezon, düzenlenen tören ve açık artırma ile başladı.

Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende bölge üreticilerinden İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu'nun toplanan yaklaşık 30 kilogram kirazı, açık artırmaya sunuldu.

Sembolik olarak yapılan artırmada ilk kirazlar kilogramı 250 liradan tüccarlara satıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açık alanda ilk kirazın Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştiğini belirterek, burada üretilen kaliteli kirazların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini söyledi.

Çelik, ilçedeki üreticiler için bereketli bir sezon dileyerek, "İlk kirazın kilogramı, sembolik bir değerle 250 liraya satıldı. Her yıl televizyonlarda 'kiraz çok pahalı' gibi haberler çıkıyor, bu doğru değil. İlk ürünü üreten çiftçimizi teşvik etmek amacıyla tüccarlarımız böyle sembolik bir değer belirliyor. Ancak pazara kiraz geldikçe fiyat dengelenecek ve makul bir seviyeye gelecek." dedi.