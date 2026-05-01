SGK PERSONEL ALIMI 2026: Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitiyor? SGK personel alım şartları neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. SGK bünyesinde kariyer hedefleyen adaylar ise başvuru süreci ve şartlara ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitiyor? SGK personel alım şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.
SGK PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvuru süreci 17 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 3 Mayıs 2026 günü saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar işlemlerini, e-Devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetini kullanarak ya da Kariyer Kapısı’nın resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilecek.
SGK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
En az dört yıl eğitim veren üniversitelerin, Tablo 1’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından diploma sahibi olmak. Yurt dışı mezunlarının başvurularının geçerli sayılabilmesi için, e-Devlet başvuru sürecinde “Diğer Belgeleriniz” bölümünde yer alan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili evrakı yüklemeleri zorunludur.
Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yıllarında gerçekleştirilen KPSS’de, Tablo 1’de belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak.
SGK PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavı, 15-26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Mithatpaşa Caddesi No:7 A Blok 4. katta yer alan toplantı salonunda (Sıhhiye-Çankaya/Ankara) katılım sağlayacak.