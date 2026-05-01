SGK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

En az dört yıl eğitim veren üniversitelerin, Tablo 1’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından diploma sahibi olmak. Yurt dışı mezunlarının başvurularının geçerli sayılabilmesi için, e-Devlet başvuru sürecinde “Diğer Belgeleriniz” bölümünde yer alan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili evrakı yüklemeleri zorunludur.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yıllarında gerçekleştirilen KPSS’de, Tablo 1’de belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak.