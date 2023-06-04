Sharon Stone, felç geçirdikten sonraki yıllarda 'Kedi Kadın', 'Lovelace' ve 'The Laundromat' gibi filmlerde rol almış olsa da bu filmlerle 80'li ve 90'lı yıllardaki gişe başarısını yakalayamamıştı.

Sharon Stone, 1992'de çok ses getiren 'Temel İçgüdü'deki başrolünün ardından 1996'da 'Casino' ile Oscar'a aday olduktan sonra, yaşadığı sağlık sorunu sonrası kendisine gelen projelerin eskisiyle aynı büyüklükte olmadığını söyledi.