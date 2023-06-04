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Sharon Stone: 20 yıldır yokum

Sharon Stone, 2001'de felç geçirdikten sonra Hollywood'un kendisinden vazgeçtiğini söyledi: Bende bir şeyler ters gitti ve 20 yıldır yokum

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  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı 'Catherine Tramell' adlı karakter ile bir döneme damgasını vuran Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söyledi.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    65 yaşındaki ABD'li oyuncu Sharon Stone, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001'de hastaneye kaldırılmıştı.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    "O ZAMANDAN BERİ İŞİM OLMADI"

    The Hollywood Reporter'ın Raising Our Voices etkinliğinde konuşan Sharon Stone, "Yedi yıldır iyiyim ama o zamandan beri işim olmadı" dedi.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    "BU OLAYI HİÇ KİMSEYE SÖYLEMEK İSTEMEDİM"

    Sharon Stone, "Bu olay ilk gerçekleştiği zaman hiç kimseye söylemek istemedim çünkü sizinle ilgili bir şey ters giderse dışarıda kalacağınızı bilirsiniz. Bende bir şeyler ters gitti ve 20 yıldır yokum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, daha sonra "İş almadım. Hayatımın bir noktasında çok büyük bir film yıldızıydım" şeklinde konuştu.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    Sharon Stone, felç geçirdikten sonraki yıllarda 'Kedi Kadın', 'Lovelace' ve 'The Laundromat' gibi filmlerde rol almış olsa da bu filmlerle 80'li ve 90'lı yıllardaki gişe başarısını yakalayamamıştı.

    Sharon Stone, 1992'de çok ses getiren 'Temel İçgüdü'deki başrolünün ardından 1996'da 'Casino' ile Oscar'a aday olduktan sonra, yaşadığı sağlık sorunu sonrası kendisine gelen projelerin eskisiyle aynı büyüklükte olmadığını söyledi.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    "SEKTÖRDEKİ YERİMİ KAYBETTİM"

    2015'te verdiği bir röportajda beyin kanaması geçirdikten sonra "sahip olduğu her şeyi kaybettiğini" söyleyen Sharon Stone, "Sektördeki yerimi kaybettim" ifadesini de kullanmıştı.
  • Sharon Stone: 20 yıldır yokum - Magazin haberleri

    "EN BEĞENİLEN FİLM YILDIZIYDIM"

    "En beğenilen film yıldızıydım. Sanki yalnızca Prenses Diana ile ben o kadar ünlüydük ve o öldü, bense felç geçirdim. İkimiz de unutulduk" diyen Sharon Stone, "Siz de benim gibi işinizde en arka sıralara düştüğünüzü görürseniz kendinizi en baştan bulmanız gerekir" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Splash News

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