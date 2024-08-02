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        Haberler Magazin Sharon Stone, Bodrum'da tekne keyfi yaptı - Magazin haberleri

        Sharon Stone, Bodrum'da tekne keyfi yaptı

        Sharon Stone, İstanbul'dan sonra Bodrum'a geçti. Stone, otelinden dışarı çıkarak oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte tekne turu yaptı. Sharon Stone'un teknenin baş kısmında güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:22
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        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
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        Sharon Stone, Michael Douglas ile başrolü paylaştığı 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' ile küresel ölçekte şöhretli bir oyuncu oldu.

        Bu filmden sonra rol aldığı filmlerdeki performansı çok başarılı bulunmasa da Sharon Stone, kariyerini ve şöhretini günümüze kadar taşıdı.

        Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde 'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak için Türkiye’ye geldi. İki gün kaldığı İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Stone, daha sonra ödül töreninin düzenleneceği Bodrum'a geçti.

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        Bodrum'da yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu gözü moraran Sharon Stone, keyfini hiç bozmadan Türkiye'deki gezisinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Sharon Stone, Bodrum'da kaldığı otelden çıkarak tekne keyfi yaptı. Oğlu Larid Vonne Stone ve arkadaşlarıyla birlikte deniz gezisinin tadını çıkaran Stone, teknenin baş kısmında güneşlendi.

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        #BODRUM
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        #Bodrumda bir Hollywood yıldızı
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