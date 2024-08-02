Sharon Stone, Bodrum'da tekne keyfi yaptı

Sharon Stone, Michael Douglas ile başrolü paylaştığı 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' ile küresel ölçekte şöhretli bir oyuncu oldu.

Bu filmden sonra rol aldığı filmlerdeki performansı çok başarılı bulunmasa da Sharon Stone, kariyerini ve şöhretini günümüze kadar taşıdı.

Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde 'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak için Türkiye’ye geldi. İki gün kaldığı İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Stone, daha sonra ödül töreninin düzenleneceği Bodrum'a geçti. REKLAM

Bodrum'da yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu gözü moraran Sharon Stone, keyfini hiç bozmadan Türkiye'deki gezisinin tadını çıkarmaya devam ediyor.