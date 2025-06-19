Hadise ile Sharon Stone bir arada

Hadise, İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bir bir moda markasının etkinliğinde boy gösterdi.

Konuklar arasında Hollywood yıldızı Sharon Stone da vardı. Davette, Stone ile tanışma fırsatı yakalayan Hadise, ABD'li oyuncuyla bir araya geldi. Şarkıcı, Sharon Stone ile el sıkışıp selamlaştı ve onunla bir süre ayaküstü sohbet etti.