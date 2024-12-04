Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sharon Stone'un gözyaşları - Magazin haberleri

        Sharon Stone'un gözyaşları

        BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı. 'Direnç' temasıyla hazırlanan listede yer alan ünlü oyuncu Sharon Stone, verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1992 yapımı erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü' ile büyük bir şöhret yakalayan ve sonrasında Hollywood'un aranan oyuncularından olan Sharon Stone, BBC'nin yaptığı listeye girmesiyle ilgili olarak bir röportaj gerçekleştirdi. Stone, birbirinden samimi cevaplar verdi.

        2

        Stone, 'Temel İçgüdü' filminde 'seks sembolü' olarak gösterilmişti. Oyuncu, bu filmin sonucu olarak, hep aynı tür rollere seçildiğini ve bunun kendisini rahatsız ettiğini daha önceki birçok röportajında olduğu gibi yineledi.

        3

        Stone, "Bu filmde uydurulan benim çok seksi olduğum fikrini, insanların cinsellikleriyle cezalandırıldıkları bir hastalıkla mücadele etmek için kullanmış olmaktan çok gurur duyuyorum. Ben de kendi cinselliğim için cezalandırılıyordum" ifadelerini kullandı.

        4

        Oyunculuk kariyerinin dışında yıllardır birçok konuda gönüllü çalışan Sharon Stone, HIV ve AIDS ile ilgili çalışmaları sayesinde 2013 Nobel Barış Zirvesi Ödülü’nü kazandı.

        5

        Sharon Stone, "Kendi gençliğinize ne söylemek istersiniz?" sorusuyla karşı karşıya gelince gözyaşlarına engel olmadı.

        6

        Elleriyle gözlerini kapatan ve cevap vermekte zorlanan 66 yaşındaki Stone, kendi gençliğine, "İyi olacaksın" mesajını vereceğini söyleyerek, "Şu an bunu bilmiyorsun, ama iyi olacaksın" diye tekrar etti. Oyuncu ayrıca, "Elimde olsa bunu göz kapaklarımın içine dövme olarak yazdırırdım" dedi.

        Sharon Stone, bu ifadeleri 23 yıl önce, şöhretinin zirvesindeyken beyin kanaması geçirerek ölümden döndüğü anları kastederek söyledi.

        7

        "Ölümle savaştığım o günlerde bir gün iyi olacağımı bilmeyi istediğim o kadar çok an yaşadım ki" diyen Sharon Stone, beyninde bir atardamarın patlaması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve felç olmuştu. Sharon Stone kendisine hayatta kalma ihtimalinin yüzde bir olduğunun söylendiğini ve yürümek ya da konuşmak gibi temel becerileri yeniden öğrenmesi gerektiğini söyledi.

        8

        Hayırseverliğinin yanısıra siyasete dair açık sözlü konuşan Stone, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın da muhaliflerinden. Hatta seçim günü Kamala Harris’i desteklemek için, “Mrs President (Başkan Hanım)” yazılı tişört giydiği bir fotoğraf paylaştı.

        Stone, "Dünyayı ülkemin çoğunluğundan biraz daha farklı görüyorum. Bu benim vatansever olmadığım anlamında gelmiyor" dedi.

        9

        "FİLM SEKTÖRÜNDE KADINLAR İÇİN OLUMLU DEĞİŞİMLER VAR"

        Stone ayrıca, film sektörüne de değinerek, geçmişte 'kadınların, erkeklerin fantezilerini oynadığını' söyleyen Stone, bu erkeklerin bu filmleri aynı zamanda yazdığını, yönettiğini, yapımcılığını üstlendiğini, düzenlediğini ve dağıtıma sürdüğünü de ekliyor.

        Oynadığı bazı karakterlerin hareketlerini ikna edici bulmadığını söylese de Sharon Stone, sektörde kadın oyuncular ve kadın çalışanlar için olumlu değişiklikler görülmeye başlamasından memnun olduğunu belirtti.

        10

        FLÖRT UYGULAMALARI KULLANMIŞ

        Sharon Stone, ayrıca flört uygulamaları kullandığını söyledi. Hatta diğer kullanıcılar Sharon Stone'un bu uygulamalarda yer almasına inanamayıp profilini sahte sandıkları için bir süre bunları kullanması yasaklanmış. Stone, "İnternet sitelerinde flörtün asıl amacına, iki kişi arasındaki kimyaya ulaşılamıyor" açıklamasında bulundu.

        11

        Sharon Stone, bu yılki tema olan 'direnç' kelimesinin kendisi için ne ifade ettiğine yönelik soruya, "Vıdı vıdı edip söylenmeyi seçebiliriz, ya da neşeyi seçebiliriz. Bence sadece tekrar tekrar neşeyi seçmek gerekiyor. Anda kal. Diyelim düştün. Ayağa kalk. Diyelim biri seni yere düşürdü, şimdi de kalkmana yardım etmek istiyor. Bırak yardım etsin" sözleriyle anlattı.

        #sharon stone
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!