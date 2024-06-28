Shifty Shellshock'un ölüm nedeni ortaya çıktı

1999'da 'Butterfly' isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Crazy Town grubunun solisti Shifty Shellshock, 24 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Grubun menajeri Howie Hubberman, Shifty Shellshock'un kazara aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğünü söyledi. Shellshock'un, 'reçeteli ilaçlar ile sokakta satın alınanların birleşimi' sonucu öldüğü ifade edildi.

Howie Hubberman; "Bağımlılıkla mücadele ettikten ve Crazy Town'ın 'Butterfly' ile elde ettiği hızlı başarıdan sonra, bağımlılıklarıyla başa çıkmak için daha iyi bir seviyeye hiç ulaşamadı. Hepimiz denedik ama sonunda hepimiz başarısız olduk, yoksa Shifty hâlâ burada olurdu" dedi.