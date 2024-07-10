SHOW TV'den soluksuz izlenecek yeni bir dizi; 'Siyah Kalp'

SHOW TV'de soluksuz izlenecek bir yeni dizi daha izleyicilerle buluşacak; 'Siyah Kalp'...

Yapımını Tims & B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’, yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

Hikâyesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

REKLAM GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, GÜÇLÜ HİKÂYE Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ece Uslu... Sumru Aras Aydın... Nuh Leyla Tanlar... Sevilay Hafsanur Sancaktutan... Melek Burak Tozkoparan... Cihan Esra Dermancıoğlu... Hikmet Burak Sergen... Samet Genco Özak... Esat İlker Aksum... Tahsin Bülent Polat... Bünyamin Ayşe Tunaboylu... Enise Gözde Çığacı... Canan Derin İnce... Harika Deniz Karabaş... Esma Sema Çeyrekbaşı... Sakine Işıl Yücesoy... Nihayet

'Siyah Kalp'in okuma provasında bir araya gelen ekip, heyecanlarını paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıktı.