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        Haberler Televizyon SHOW TV'den soluksuz izlenecek yeni bir dizi; 'Siyah Kalp'

        SHOW TV'den soluksuz izlenecek yeni bir dizi; 'Siyah Kalp'

        SHOW TV'de soluksuz izlenecek yeni bir dizi daha yakında izleyicilerle buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun kamera karşısına geçeceği, "İntikam ateşini aşk söndürür" sloganlı 'Siyah Kalp'in okuma provası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:27
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        "İntikam ateşini aşk söndürür"
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        SHOW TV'de soluksuz izlenecek bir yeni dizi daha izleyicilerle buluşacak; 'Siyah Kalp'...

        Yapımını Tims & B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’, yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

        Hikâyesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

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        GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, GÜÇLÜ HİKÂYE

        Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Ece Uslu... Sumru

        Aras Aydın... Nuh

        Leyla Tanlar... Sevilay

        Hafsanur Sancaktutan... Melek

        Burak Tozkoparan... Cihan

        Esra Dermancıoğlu... Hikmet

        Burak Sergen... Samet

        Genco Özak... Esat

        İlker Aksum... Tahsin

        Bülent Polat... Bünyamin

        Ayşe Tunaboylu... Enise

        Gözde Çığacı... Canan

        Derin İnce... Harika

        Deniz Karabaş... Esma

        Sema Çeyrekbaşı... Sakine

        Işıl Yücesoy... Nihayet

        'Siyah Kalp'in okuma provasında bir araya gelen ekip, heyecanlarını paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıktı.

        Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizi izleyicileri derin bir heyecanın içine çekecek. Aşkın ateşiyle yanacak, intikamın gölgesinde kalacak ve tutkunun doruklarına çıkacak 'Siyah Kalp', izleyicilerle yakında buluşacak.

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        #Siyah Kalp
        #ece uslu
        #Hafsanur Sancaktutan
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