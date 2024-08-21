Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.012,28 %0,30
        DOLAR 33,9289 %0,13
        EURO 37,7529 %0,05
        GRAM ALTIN 2.741,81 %0,18
        FAİZ 42,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,34 %0,90
        BITCOIN 59.399,00 %0,15
        GBP/TRY 44,2583 %0,14
        EUR/USD 1,1114 %-0,14
        BRENT 77,36 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 4.482,86 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor

        İtalya'nın Sicilya adası açıklarında Pazartesi sabaha karşı batan lüks teknenin enkazında arama çalışmaları güçlükle ilerliyor. Kayıp 6 kişinin mahsur kaldığı düşünülen kabinlere dalgıçların ulaşmakta zorlanması nedeniyle sualtı robotlarına başvuruluyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 21.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şiddetli fırtına ve hortumda batan Bayesian isimli teknedeki 22 kişiden 15’i kurtulmuş, bir kişinin ise cesedine ulaşılmıştı. İtalya basınına göre teknenin 10 kişilik mürettebatından 9’u sağ kurtulurken cesedi bulunan kişi aşçı Recaldo Thomas.

        İki günden uzun süredir aranan kayıplar ise İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy Bloomer, çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo.

        Arama çalışmalarına katılan dalgıç ekiplerinin İtalya basınına verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 metre derinlikteki enkazda komuta köprüsünün ötesine geçerek kabinlere ulaşmak henüz mümkün olmadı.

        Dalgıçların bu derinlikte en fazla 12 dakika kalabilmesi ve geçişleri tıkayan nesneler yüzünden çalışmalar güçlükle ilerliyor. Dalgıç ekiplere destek amacıyla sulatı robotları da kullanılıyor.

        Sicilya adasındaki Termini Imerese savcılığının açtığı soruşturmada, Yeni Zelanda vatandaşı Kaptan James Calfield de dahil kurtulanların ifadelerine başvuruldu.

        Ansa ajansının haberine göre mürettebattan 20 yaşındaki Güney Afrikalı Leah Randall ve 22 yaşındaki Kaja Chichen “mucize eseri kurtulduklarını” söyledi.

        Limana birkaç yüz metre mesafede demirlemiş haldeyken batan yelkenli teknenin, kıyıdaki bir villanın kameraları tarafından görüntülendiği de belirtiliyor. Ansa ajansı, villanın sahibinin “Teknenin yalnızca 60 saniye içinde ortadan kaybolduğu görülüyor” dediğini yazdı.

        Teknenin batmasıyla ilgili hangi olasılıklar dile getiriliyor?

        BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre batan yatta kaybolanları arama çalışmaları devam ediyorKaynak,Reuters Fotoğraf altı yazısı,Batan yatta kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor Teknenin neden battığıyla ilgili incelemeler sürerken dile getirilen olasılıklar arasında, sıcak hava nedeniyle kapı ve pencerelerin açık bırakılmış olması ve fırtına sırasında bu nedenle geminin çok hızla su almış olması tezi de yer alıyor.

        Bayesian, İtalya’nın Viareggio kentinde Perini firması tarafından 2008’de imal edilmiş ve son olarak 2020’de yenilenmiş. Üretici firma, Bayesian’ın 75 metre ile dünyanın en uzun alüminyum direğine sahip tekne olduğunu belirtiyor. İtalya basınının görüşlerine başvurduğu bazı denizcilik uzmanları bu direğin de teknenin batmasında bir faktör olabileceğini söyledi. Corriere della Sera gazetesine konuşan denizcilik uzmanı mimar Gino Ciriaci bu uzun direğin rüzgar direnci açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Basında direğin fırtınada kırıldığı iddiaları da yer alırken Ansa ajansı ilk tespitlerin direğin sağlam göründüğü şeklinde olduğunu ancak enkaz kaldırılıp incelemeler tamamlanana kadar kesin bilgiye ulaşmanın güç olduğunu vurguladı.

        İngiliz milyarderin 'çalışanlarına ödül gezisiydi'

        İtalya basınına göre tekne seyahati, 59 yaşındaki İngiliz milyarder Lynch tarafından çalışanlarına ‘ödül’ olarak organize edilmişti.

        Teknenin sahibi ise Lynch’in karısı Angela Bacares olarak görünüyor. Bacares kurtulanlar arasında yer alıyor.

        Kurtulanlar arasında ayrıca bir yaşındaki bir bebek ile annesi Charlotte Golunski de var. 36 yaşındaki Golunski, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda yaşadıklarını şöyle anlattı:

        “Kabinde uyuduğumuz sırada tekne aniden dikey olarak şaha kalktı. Bütün mobilyalar üzerimize düştü, ışıklar söndü. Kendimizi dışarıda bulduk. Kızım Sophie ve ben pruvada, eşim ise kıç tarafta.

        "Can yeleklerini giyecek vaktimiz bile olmadı… Her yer karanlıktı, gözlerimi açık tutamıyordum. Yardım için çığlık atıyordum ama sadece başkalarının çığlıklarını duyuyordum.”

        Golunski, bu sırada kızı Sophie’nin bir anda suya düştüğünü da söyledi ve "Kızımı iki saniyeliğine denizde kaybettim, sonra hemen dalgaların arasında ona tekrar sarıldım. Onu sımsıkı tutuyordum ama deniz fırtınalıydı. Şans eseri cankurtaran filikası şişti ve 11 kişi kaçmayı başardık" dedi.

        Aynı bölgede bulunan Hollanda bayraklı başka bir teknenin kaptanı Karsent Börner de olay anını gazetecilere anlatırken kendisinin motoru çalıştırarak teknenin hakimiyetini korumayı başardığını söyledi, ancak hemen yakındaki Bayesian’ın batışını şöyle aktardı:

        "Fırtına bittikten sonra arkamızdaki teknenin ortadan kaybolduğunu fark ettik, önce suyun üzerinde yattı ardından dibe indi."

        Börner’in kaptanlığındaki Sir Robert B P isimli teknenin mürettebatı, Bayesian’dan kurtulanlara ilk yardım sağladı ve Sahil Güvenlik güçleri gelene kadar kurtulanları tekneye aldı.

        İtalyan kamu yayıncısı Rai, arama çalışmalarına destek vermek için İngiltere’den de uzman ve müfettişlerin bölgeye gideceğini duyurdu.

        Il Giornale gazetesi de 2012’de Toskana kıyılarında batan yolcu gemisi Costa Concordia’daki arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların Bayesian’da da görev yaptığını yazdı.

        Yolcular ve mürettebatla 4 binden fazla kişiyi taşıyan Costa Concordia’da 33 kişi hayatını kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Yüksek faizden en çok hangi şirketler etkileniyor?
        Yüksek faizden en çok hangi şirketler etkileniyor?