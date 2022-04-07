"BASKI HİSSEDİYORDUM"

Doğanın kadınlara karşı acımasız olduğunu belirten oyuncu, konuyla alakalı, "Çocuk sahibi olmakla ilgili baskı hissediyorum. Bir çocuk sahibi daha olmalı mıyım, neden bir çocuğum daha yok, bunlar gerçekten yüksek sesle dile getiriliyor." diye konuştu.