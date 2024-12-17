Siirt'te avcılara 75 bin TL ceza

Siirt'te kaçak avcılara 75 bin TL ceza kesildi
Siirt'te kaçak avlanan ve kurallara uymadığı tespit edilen 7 kişiye 75 bin TL idari para cezası uygulandı
Giriş: 17.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:47
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ava kapalı alanda avcılık belgesi olmadan yasa dışı avcılık yapan 7 kişi yakalandı.
Malzemelerine el konulan kaçak avcılara, 75 bin TL idari para cezası kesildi.
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