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        Haberler Müzik Sıla, Bursa konserinde Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ı andı

        Sıla, Bursa konserinde Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ı andı

        Sıla, Bursa yolunda Zeki Müren, sahnede Müzeyyen Senar tişörtü giydi. Bursa Kültürpark Açıkhava'daki konserinde Türk Müziği'nin Bursalı ustalarını vefa ile andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:40
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        Yaz boyunca verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Sıla Gençoğlu, KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte sırasıyla Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahne aldı.

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        Sıla, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Bursa konserine giderken yolda Zeki Müren tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, konserin son bölümünde ise Müzeyyen Senar baskılı bir tişört giydi. Sıla, "Bursa'dan çıkan iki büyük sanatçıya çok anormal bir alkış bekliyorum" diyerek ustaları dakikalarca alkışlattı.

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        "Ülkece zor bir zamandan geçiyoruz ama ben inanıyorum ki el birliğiyle bu günleri de atlatacağız" diye konuşan şarkıcı, dijital platformlarda trendlerde yer alan yeni şarkısı 'Mesela'yı sevenlerinin yoğun isteği üzerine iki kez seslendirdi.

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        Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

        #sıla
        #Zeki Müren
        #Müzeyyen Senar
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