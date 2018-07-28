Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Sıla Gençoğlu'nun anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu, kızlarının kulisinden ayrılarak protokolde kendilerine ayrılmış olan koltuklarına ulaşabilmek için adeta cambazlık yaptılar.

Konseri en önde kendilerine ayrılmış yerlerinde izlemek için yüksekliği 2.30 metre olan duvar kenarında yürüyen Sıla'nın annesi Ömür Hanım'ın, yüreği ağzına geldi.

Ömür Gençoğlu, kendisine yardım eden gence "Aman evladım düşmeyelim sıkı tut" dedi. Baba Şükrü Gençoğlu ise Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan'a tutunarak yürüdü.

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