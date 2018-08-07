Sıla'nın flamingo aşkı!

Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla, yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Sıla, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi. Keyfi hayli yerinde olan Sıla, Eylül sonuna kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahneye çıkacak