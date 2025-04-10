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        Haberler Müzik Sıla, 'Sakatlık Bende'yi yeniden yorumladı

        Sıla, 'Sakatlık Bende'yi yeniden yorumladı

        Sıla, büyük beğeni toplayan Sezen Aksu-Ercan Saatçi imzalı 'Sakatlık Bende'yi yeniden yorumlayıp yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:30
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        Yeniden yorumladı
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        Sıla Gençoğlu, bir projeye daha imza attı. Sıla, sözleri; sanatçı Sezen Aksu'ya, müziği Ercan Saatçi'ye, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait olan 'Sakatlık Bende' şarkısını yeniden yorumlayarak sevenleriyle buluşturdu.

        Sıla, bu şarkıyı geçtiğimiz dönemde müzik programı 'Çok Akustik'te Ercan Saatçi ile birlikte seslendirmiş 'Sakatlık Bende' performansı da izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Gelen olumlu geri dönüşler ve istek üzerine Sıla, şarkıyı stüdyo kaydı olarak hazırlayıp kliplendirdi. Yönetmenliğini R. Hakan Arslan'ın üstlendiği klip, şarkının duygusal atmosferini güçlü görsellerle buluşturuyor. Sıla'nın özgün yorumuyla yeniden hayat bulan eser, müzikseverlere hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor.

        'Sakatlık Bende', geçtiğimiz hafta tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

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        #Sakatlık Bende
        #Sıla Gençoğlu
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