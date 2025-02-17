Sıla Türkoğlu, çocukken âşık olduğu ünlüyü açıkladı

Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatının keyifli gittiğini belirten Sıla Türkoğlu; "Güzel, keyifli gidiyor. Hayat, benim için bu aralar kendime döndüğüm zamanlardan ibaret. Çok yoğun çalışıyoruz, ondan kalan zamanlarda yalnız kalıp kendimi dinlemeyi seviyorum" dedi.

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle ilk buluşmasını anlattı: Bir detoks kampındaydım, 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece suyla besleniyorum. Ata, arayıp ilk buluşmaya davet etti. Açlıktan ağzım kokuyor. O da bana 'Benim de manikürüm yok' karşılığını verdi. İkimizde de o gün tuhaf bir şey vardı. Buluşmaya asla giymeyeceği şeyleri giyip gelmiş. Transparan gömlek vardı üzerinde! REKLAM

Sıla Türkoğlu, açıklamalarına çocukken âşık olduğu ünlü kişinin kim olduğunu dile getirmekle devam etti. Oyuncağına 'Ömer' ismini verdiğini söyleyen 25 yaşındaki Türkoğlu, bunun nedenini şöyle açıkladı: 'Serseri' dizisi vardı. Okan Yalabık'a âşıktım. Oradaki ismi 'Ömer'di.

Okan Yalabık Mutfak tezgâhına 'bango' dediğini dile getiren Sıla Türkoğlu, en İzmirli özelliğinin bu olduğunu söyledi.