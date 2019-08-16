"Sen her halinle güzelsin"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Sıla, bu yaz ikinci kez Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı.

Konser sonrası sevgilisi ile ayrı ayrı çıkmayı tercih eden şarkıcı, VIP aracını görüntü alınmaması için nerdeyse konser alanına aldırdı. İkili, daha sonra konser yerinden ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.

Çift, yakın bir arkadaşına talimat vererek evinin önünde kendilerini takip eden gazetecileri cep telefonu ile görüntülemesini istedi.