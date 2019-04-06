Hazer Amani sessizliğini bozdu

Giriş: 06.04.2019 - 09:54 | Güncelleme:  

Şarkıcı Sıla ile araç içerisinde sarmaş dolaş bir halde görüntülenen ve daha sonra "Yüzlerimiz görünsün istemedik" diye açıklama yapan Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

  • 1Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Etiler’de bir mekanda eğlenen Hazer Amani, mekan çıkışında yürümekte ve konuşmakta zorlansa da gazetecileri kırmadı. 

  • 2Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Sıla ile sadece arkadaş olduğunu söyleyen ünlü şef, “Sıla ile aynı evde yaşadığım doğru değil. Birlikte değiliz” dedi. 

  • 3Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin, “Bu tarz haberlerin neden çıktığını düşünüyorsunuz?” sorusuna Amani, “Ya ne güzel böyle haberlerin çıkması. Söyle söyleyeyim. Ünlü şef Hazer. Ben ünlü şef değilim. O geceden sonra Sıla ile konuştum. Çok dertleştik” dedi. 

  • 4Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Boşanma sebebinin Sıla, olmadığını söyleyen Amani, “Ben zaten eşimle ayrı yaşıyordum. Sonunda boşandık. Sıla ile hiçbir alakası yok. Sıla ile halen arkadaşız” dedi.

  • 5Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    "O GECE BENDE YOK. HATIRLAMIYORUM" 

    Gazetecilerin, “Sıla ile görüntülendiğiniz gecenin öncesinde bulunduğunuz mekanda neler konuştunuz? Ahmet Kural’ı mı? Okan Can Yantır’ı mı?” sorusuna, Hazer Amani, “O geceye dahil hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece bende yok” diyerek evinin yolunu tuttu.

  • 6Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 7Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 8Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 10Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 11Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 12Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 13Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 14Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 15Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 16Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 17Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 18Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 19Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 22Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 24Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 25Hazer Amani şarkıcı Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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