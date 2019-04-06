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Gazetecilerin, “Bu tarz haberlerin neden çıktığını düşünüyorsunuz?” sorusuna Amani, “Ya ne güzel böyle haberlerin çıkması. Söyle söyleyeyim. Ünlü şef Hazer. Ben ünlü şef değilim. O geceden sonra Sıla ile konuştum. Çok dertleştik” dedi.