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        Haberler Magazin Şimal: Korkudan ağlıyorum - Magazin haberleri

        Şimal: Korkudan ağlıyorum

        Yaklaşık 3 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı atlatan şarkıcı Şimal, sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Vücudum tertemiz çok şükür ama korkudan ağlıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:59
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        Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.

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        BEYNİNE SIÇRAMIŞTI

        Şimal, daha sonra yaptığı açıklamayla; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

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        Beyninden ameliyat olan ve tedavisi devam eden Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

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        "VÜCUDUM TERTEMİZ"

        Sosyal medya hesabından ağlarken çekilen görüntüsünü yayımlayan Şimal; "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

        #Şimal
        #kanser
        #tedavi
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