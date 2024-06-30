Şimal: Korkudan ağlıyorum
Yaklaşık 3 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı atlatan şarkıcı Şimal, sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Vücudum tertemiz çok şükür ama korkudan ağlıyorum"
Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.
BEYNİNE SIÇRAMIŞTI
Şimal, daha sonra yaptığı açıklamayla; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.
Beyninden ameliyat olan ve tedavisi devam eden Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
"VÜCUDUM TERTEMİZ"
Sosyal medya hesabından ağlarken çekilen görüntüsünü yayımlayan Şimal; "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.