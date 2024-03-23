Simay Barlas'a, Riyad'da yoğun ilgi
Simay Barlas, yeni reklam anlaşması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Barlas, Riyad'da sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı
'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Zalim İstanbul' ve 'Yabani' gibi yapımlarla tanınan 24 yaşındaki oyuncu Simay Barlas, bir markanın Riyad'da düzenlediği etkinliğe katıldı.
Simay Barlas, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı anlaara dair sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı.
Simay Barlas, markanın düzenlediği etkinliğe; beyaz bir tişört ve siyah bir pantolon giyerek katılmayı tercih etti.
Fotoğraflar: Instagram