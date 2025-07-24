Simay Barlas, Bodrum'da tatil yapıyor Yaz tatiline Yalıkavak'ta başlayan Simay Barlas, deniz ve güneşin tadını çıkarırken fit fiziği ve balıklama atlayışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Habertürk Giriş: 24.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:59 facebook

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