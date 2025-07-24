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        Haberler Objektife Takılanlar Simay Barlas, Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Simay Barlas, Bodrum'da tatil yapıyor

        Yaz tatiline Yalıkavak'ta başlayan Simay Barlas, deniz ve güneşin tadını çıkarırken fit fiziği ve balıklama atlayışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:59
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        Bodrum'da tatil yapıyor
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncu Simay Barlas da rotasını Bodrum’a çevirdi.

        Ünlü oyuncunun, arkadaşlarıyla tatile çıktığı görüldü.

        Güneşli havanın tadını çıkaran Barlas, çıktığı tatilde bol bol güneşlenip denizin keyfini sürdü.

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        Yalıkavak’taki bir beach’te objektiflere takılan oyuncu, fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

        Mekanın iskelesinden balıklama atlayışıyla da beğeni toplayan Barlas, tam not aldı.

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        #Simay Barlas
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