Simay Barlas, Bodrum'da tatil yapıyor
Yaz tatiline Yalıkavak'ta başlayan Simay Barlas, deniz ve güneşin tadını çıkarırken fit fiziği ve balıklama atlayışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Giriş: 24.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:59
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncu Simay Barlas da rotasını Bodrum’a çevirdi.
Ünlü oyuncunun, arkadaşlarıyla tatile çıktığı görüldü.
Güneşli havanın tadını çıkaran Barlas, çıktığı tatilde bol bol güneşlenip denizin keyfini sürdü.
REKLAM
Yalıkavak’taki bir beach’te objektiflere takılan oyuncu, fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Mekanın iskelesinden balıklama atlayışıyla da beğeni toplayan Barlas, tam not aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ