Simge Selçuk'a Uma Thurman benzetmesi: Hiç beklemiyordum!

"Hiç beklemiyordum!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Simge Selçuk, önceki gün bir dergi için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminde objektiflere yansıdı. Cihangir sokaklarında yağmura rağmen fotoğrafçı Ece Oğultürk'e poz veren Selçuk, habercileri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.

"SİZE DENK GELDİK"

Simge Selçuk, "Dergi fotoğraf bekliyor. Çok sefer erteledik, şansımıza yağmurlu gün denk geldi. İç çekimleri bitirdik, sokakta bir kaç kare alırken size denk geldik." diye konuştu.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM!"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Emel Ağca'ya verdiği peruklu bir pozunu paylaşan ve Uma Thurman'a benzetilen Selçuk, "Oyuncu bir arkadaşımın çekimi vardı. Planlı bir şey değildi. Oradaki peruğu takıp, dans ettim. Bir anda gelişen bir şeydi. Uma Thurman'a benzetilmesi benim de beklediğim bir şey değildi. Arkadaşlarımla eğlendiğim, anı olsun diye çekildiğim karelerdi." ifadelerini kullandı.

Uma Thurman