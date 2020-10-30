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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çalkantılı aşk hayatı ile gündemden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Bir arkadaşıyla müzik şirketinin önünde sohbet eden Akçıl, kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce sohbeti bitirerek, içeri girdi.

Arabasının gelmesi ile mekandan çıkan Sinan Akçıl'ın topallayarak yürümesi dikkat çekti. Şarkıcı, ayağını soran muhabirlere, "Geçtiğimiz gün halı sahada maç yapmıştık, oradan kaldı" dedi.

Çok yakında bir şarkısının çıkacağını da söyleyen Akçıl, "Başka da bir şey diyemem" açıklamasını yaptı. Sinan Akçıl, ardından arabasına binerek, hızla oradan uzaklaştı.